Ümit Şamiloğlu'ndan altın madalya
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Ümit Şamiloğlu'ndan altın madalya

Artistik Cimnastik Dünya 'nda mücadele eden milli sporculardan , barfiks aletinde kazandı. yarışmaların ardından düzenlenen törenle madalyasını aldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, Slovenya'nın Koper kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 'nun barfiks aletinde aldığı belirtildi.

yarışmaların ardından düzenlenen törenle madalyasını aldı.

  1. 03.06.2019
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