Milli sporcular Polonya'dan 6 madalyayla dönüyor
Türkiye Para Masa Tenisi Milli Takımı, Polonya'nın Gdansk kentinde düzenlenen Para Masa Tenisi Açık Turnuvası'nı 6 madalya ile tamamladı.Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar turnuvanın son gününde 2 altın madalya elde etti.
Nesim Turan ve Ali Öztürk'ten oluşan erkekler klas 5 takımı, finalde Almanya'yı 2-1, kadınlar klas 9-10'da ise Merve Cansu Demir, Romanyalı partneri Monica Tepelea ile Polonyalı rakiplerini 2-0'lık skorla mağlup ederek kürsünün zirvesine çıktı.
Ay-yıldızlılar, turnuvada daha önce bireysel kategorilerde, iki Türk sporcuyu erkekler klas 4 finalinde buluşturan mücadelede Abdullah Öztürk'le altın, Nesim Turan'la gümüş madalya kazanırken klas 5'te Ali Öztürk'le, kadınlar klas 10'da ise Merve Cansu Demir'le altın madalyaya uzanmıştı.
Milli para masa tenisçiler böylece turnuvayı 5 altın ve 1 gümüş olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı.
- 02.06.2019
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Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Toplam 5
Yorum
UA37 ALINSA İYİ OLUR. TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR. GENÇLERBİRLİĞİNDE İYİ İŞLER ÇIKARDI
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Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Toplam 3
Yorum
TEŞEKKÜRLER KAPTAN ÇOK İYİ OLDU. SELÇUK KAPTAN GS DA VE TAKIMIN BAŞINDA KALMALIYDI. TEŞEKKÜR EDİYORUZ SELÇUK KAPTANIMIZA.
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İanis Hagi elden kaçtı
Toplam 1
Yorum
muammer Hagi bu cocugu getirdi kimse ilgilenmedi,kacan balik buyuk olurmus
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