Milli sporcular Polonya'dan 6 madalyayla dönüyor
02 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri Milli sporcular Polonya'dan 6 madalyayla dönüyor

Milli sporcular 'dan 6 madalyayla dönüyor

Milli sporcular Polonya'dan 6 madalyayla dönüyor

Türkiye Milli Takımı, 'nın Gdansk kentinde düzenlenen Para Masa Tenisi Açık Turnuvası'nı 6 madalya ile tamamladı.Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar turnuvanın son gününde 2 elde etti.

ve 'ten oluşan erkekler klas 5 takımı, finalde 'yı 2-1, kadınlar klas 9-10'da ise , Romanyalı partneri Monica Tepelea ile Polonyalı rakiplerini 2-0'lık skorla mağlup ederek kürsünün zirvesine çıktı.

Ay-yıldızlılar, turnuvada daha önce bireysel kategorilerde, iki Türk sporcuyu erkekler klas 4 finalinde buluşturan mücadelede Abdullah Öztürk'le altın, Nesim Turan'la gümüş madalya kazanırken klas 5'te Ali Öztürk'le, kadınlar klas 10'da ise Merve Cansu Demir'le altın madalyaya uzanmıştı.

Milli para masa tenisçiler böylece turnuvayı 5 altın ve 1 gümüş olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı.

  1. 02.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli sporcular Polonya'dan 6 madalyayla dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN