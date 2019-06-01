Milli sporcular Polonya'dan 6 madalyayla dönüyor

Nesim Turan ve Ali Öztürk'ten oluşan erkekler klas 5 takımı, finalde Almanya'yı 2-1, kadınlar klas 9-10'da ise Merve Cansu Demir, Romanyalı partneri Monica Tepelea ile Polonyalı rakiplerini 2-0'lık skorla mağlup ederek kürsünün zirvesine çıktı.

Ay-yıldızlılar, turnuvada daha önce bireysel kategorilerde, iki Türk sporcuyu erkekler klas 4 finalinde buluşturan mücadelede Abdullah Öztürk'le altın, Nesim Turan'la gümüş madalya kazanırken klas 5'te Ali Öztürk'le, kadınlar klas 10'da ise Merve Cansu Demir'le altın madalyaya uzanmıştı.

Milli para masa tenisçiler böylece turnuvayı 5 altın ve 1 gümüş olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı.