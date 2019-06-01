Driftler İzmit’te atılacak
Türkiye'nin en iyi drift pilotları, Red Bull Car Park Drift'te tozu dumana katacak. 20 yarışçı, gövde gösterisi yapacak. Organizasyonun Türkiye finali, 30 Haziran Pazar günü İzmit Körfez Pisti'nde gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin en iyi drift pilotları, Red Bull Car Park Drift'te tozu dumana katacak. 20 yarışçı, gövde gösterisi yapacak. Organizasyonun Türkiye finali, 30 Haziran Pazar günü İzmit Körfez Pisti'nde gerçekleştirilecek. Şampiyon, 1 Eylül'de İstanbul'da Drift Dünya Finali'nde ülkemizi temsil edecek.
- 1.6.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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