Driftler İzmit’te atılacak – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Driftler İzmit’te atılacak

Driftler İzmit’te atılacak

'nin en iyi drift pilotları, 'te tozu dumana katacak. 20 yarışçı, gövde gösterisi yapacak. Organizasyonun Türkiye finali, Pazar günü 'nde gerçekleştirilecek.

'nin en iyi drift pilotları, 'te tozu dumana katacak. 20 yarışçı, gövde gösterisi yapacak. Organizasyonun Türkiye finali, Pazar günü 'nde gerçekleştirilecek. Şampiyon, 1 Eylül'de 'da Drift Dünya Finali'nde ülkemizi temsil edecek.
  1. 1.6.2019
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