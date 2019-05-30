Süper Lig özeti (29.05.19)
Spor Toto Süper Lig takımlarındaki son gelişmeleri ve önemli detayları FOTOMAC.COM.TR olarak derledik. İşte detaylar...
SİVAS'A SAMBACI
Yeniden yapılanmaya giden Sivasspor, Suudi Arabistan'da Al-Nassr ile sözleşmesi sona eren 1.87 boyunda, 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Bruno Uvini ile görüşüyor. Tecrübeli savunmacı, daha önce Avrupa'da Napoli, Twente gibi önemli kulüplerde de forma giymişti.
ANTALYA'DA TARIK SÜRPRİZİ
Antalya?, Tarık Çamdal ve Chico ile 1 yıllık yeni imza attı. Devre arası G.Saray'dan gelen ve sadece iki maçta oynayan Tarık'la imza atılması, sosyal medyada taraftarların tepkisini çekti.
ORAN: FUTBOL SİHİRLİ BİR GÜÇ
Antalya'da? yer alacak takıma kupasını veren DYO CEO'su Serdar Oran, "İlk 2017 yılında düzenlediğimiz DYO Usta Ligi, Rusya'ya da uzandı. Futbol sihirli bir güç ve bunu bir kez daha gördük" dedi. Oran, "Bundan sonraki buluşmamız Antalya'daki DYO Usta Ligi Şampiyonası olacak. Katılımcılara şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.
- 30.5.2019
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Emre’den İrfan’a: Fenerbahçe’ye gel
Toplam 1
Yorum
İşte öle Volkan demireli takımda tutarsan sana yuhh emre
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Umut kalacak
Toplam 1
Yorum
Nirvana Beşiktaşın 1. center forveti artık Güven Yalçındır . Ne Burak ne de C. Tosun 20 yaşında onun kadar iyiydiler . Burak seneye 15 maç çıkarır
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Galatasaray'da Selçuk İnan kararı! Ayrılık...
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 bide indirime gitmese bari
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