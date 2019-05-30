Süper Lig özeti (29.05.19)
30 Mayıs 2019, Perşembe
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özeti (29.05.19)

Süper Lig özeti (29.05.19)

Spor Toto takımlarındaki son gelişmeleri ve önemli detayları FOTOMAC.COM.TR olarak derledik. İşte detaylar...

SİVAS'A SAMBACI
Yeniden yapılanmaya giden , 'da Al-Nassr ile sözleşmesi sona eren 1.87 boyunda, 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Bruno Uvini ile görüşüyor. Tecrübeli savunmacı, daha önce Avrupa'da , Twente gibi önemli kulüplerde de forma giymişti.

ANTALYA'DA TARIK SÜRPRİZİ
?, ve Chico ile 1 yıllık yeni imza attı. Devre arası G.Saray'dan gelen ve sadece iki maçta oynayan Tarık'la imza atılması, sosyal medyada taraftarların tepkisini çekti.

ORAN: FUTBOL SİHİRLİ BİR GÜÇ
Antalya'da? yer alacak takıma kupasını veren CEO'su Serdar Oran, "İlk 2017 yılında düzenlediğimiz DYO , 'ya da uzandı. sihirli bir güç ve bunu bir kez daha gördük" dedi. Oran, "Bundan sonraki buluşmamız Antalya'daki DYO Usta Ligi Şampiyonası olacak. Katılımcılara şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.

  1. 30.5.2019
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