Süper Lig özeti (29.05.19)

SİVAS'A SAMBACI

Yeniden yapılanmaya giden Sivasspor, Suudi Arabistan'da Al-Nassr ile sözleşmesi sona eren 1.87 boyunda, 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Bruno Uvini ile görüşüyor. Tecrübeli savunmacı, daha önce Avrupa'da Napoli, Twente gibi önemli kulüplerde de forma giymişti.



ANTALYA'DA TARIK SÜRPRİZİ

Antalya?, Tarık Çamdal ve Chico ile 1 yıllık yeni imza attı. Devre arası G.Saray'dan gelen ve sadece iki maçta oynayan Tarık'la imza atılması, sosyal medyada taraftarların tepkisini çekti.



ORAN: FUTBOL SİHİRLİ BİR GÜÇ

Antalya'da? yer alacak takıma kupasını veren DYO CEO'su Serdar Oran, "İlk 2017 yılında düzenlediğimiz DYO Usta Ligi, Rusya'ya da uzandı. Futbol sihirli bir güç ve bunu bir kez daha gördük" dedi. Oran, "Bundan sonraki buluşmamız Antalya'daki DYO Usta Ligi Şampiyonası olacak. Katılımcılara şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.