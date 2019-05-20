Hürat ve Yamanlarbeyi rakip tanımadı! 

12 safkanın yer aldığı Dişi Tay Deneme koşusunda zafer Hürat'ın oldu... Murat Dıraguman'dan ın sahibi olduğu Hürat jokeyi Gökhan Kocakaya ile birinciliğe uzandı.

Erkek Tay Deneme Koşusu'nda ise 15 at start aldı. Sonucu merakla beklenen bu koşuda Yamanlarbeyi fotoyu önde geçti. Armağan Araz'ın sahibi olduğu Yamanlarbeyi, jokeyi Mustafa Çiçek ile bu önemli koşuda rakiplerine şans tanımadı.

İki at da sahiplerine 570 bin lira birincilik ikramiyesi kazandırdı.