Hürat ve Yamanlarbeyi rakip tanımadı!
At Yarışları'nın klasik mücadelelerinden olan Dişi ve Erkek Tay Deneme Koşuları nefesleri kesti... Gazi Koşusu öncesi 3 Yaşlı İngiliz safkanlarının mücadeleleri pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşti...
12 safkanın yer aldığı Dişi Tay Deneme koşusunda zafer Hürat'ın oldu... Murat Dıraguman'dan ın sahibi olduğu Hürat jokeyi Gökhan Kocakaya ile birinciliğe uzandı.
Erkek Tay Deneme Koşusu'nda ise 15 at start aldı. Sonucu merakla beklenen bu koşuda Yamanlarbeyi fotoyu önde geçti. Armağan Araz'ın sahibi olduğu Yamanlarbeyi, jokeyi Mustafa Çiçek ile bu önemli koşuda rakiplerine şans tanımadı.
İki at da sahiplerine 570 bin lira birincilik ikramiyesi kazandırdı.
- 20.05.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
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Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
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Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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