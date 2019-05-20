Hürat ve Yamanlarbeyi rakip tanımadı! 
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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ve Yamanlarbeyi rakip tanımadı!

Hürat ve Yamanlarbeyi rakip tanımadı!

At Yarışları'nın klasik mücadelelerinden olan Dişi ve Erkek Tay Deneme Koşuları nefesleri kesti... Gazi Koşusu öncesi 3 Yaşlı İngiliz safkanlarının mücadeleleri pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşti...

12 safkanın yer aldığı Dişi Tay Deneme koşusunda zafer 'ın oldu... Murat Dıraguman'dan ın sahibi olduğu Hürat jokeyi Gökhan Kocakaya ile birinciliğe uzandı.

'nda ise 15 at start aldı. Sonucu merakla beklenen bu koşuda Yamanlarbeyi fotoyu önde geçti. Armağan Araz'ın sahibi olduğu Yamanlarbeyi, jokeyi Mustafa Çiçek ile bu önemli koşuda rakiplerine şans tanımadı.
İki at da sahiplerine 570 bin lira birincilik ikramiyesi kazandırdı.

  1. 20.05.2019
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