Dilşat Yıldız ile Uğurcan Karagöz, Tatra Dağları Karışık Çiftler Curling Turnuvası'nda 2'nci oldu.
Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Nowy Targ kasabasında düzenlenen turnuva sona erdi.
Dilşat ile Uğurcan, finalde karşılaştıkları ev sahibi ülkeden Justyna Wojtas-Marcin Marek çiftine 9-8 yenilerek 2'nci sırayı aldı.
Milli curlingciler Polonya'da 2'nci oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.