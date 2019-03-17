Milli curlingciler Polonya'da 2'nci oldu
17 Mart 2019, Pazar
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Milli curlingciler 'da 2'nci oldu

Milli curlingciler Polonya'da 2'nci oldu

Yıldız ile Karagöz, Tatra Dağları Karışık Çiftler Turnuvası'nda 2'nci oldu.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'nın Nowy Targ kasabasında düzenlenen turnuva sona erdi.

ile , finalde karşılaştıkları ev sahibi ülkeden Justyna Wojtas-Marcin Marek çiftine 9-8 yenilerek 2'nci sırayı aldı.

  1. 17.03.2019
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