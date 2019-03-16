Tekvandoda Dünya Şampiyonası kadrosu netleşiyor
16 Mart 2019, Cumartesi
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Tekvandoda kadrosu netleşiyor

Tekvandoda Dünya Şampiyonası kadrosu netleşiyor

'de organize edilecek 'nda 16 sıkletin 14'ünde adına yarışacak sporcular belli oldu.

Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15-19 Mayıs tarihlerinde Manchester kentinde gerçekleştirilecek şampiyona öncesi kadınlarda kadro netleşti.

Erkeklerde ise 8 sıkletin 6'sında Türkiye'yi temsil edecek sporcular açıklanırken, 58 ve 74 kiloda 'na katılacak tekvandocuları belirlemek için 26 Mart'ta 'da milli takım seçme müsabakaları yapılacak.

'nda söz konusu iki sıklet dışında tatamiye çıkacak 14 milli sporcu ise şöyle:

Kadınlar: Filiz Ögel (46 kilo), (49 kilo), Zeliha Ağrıs (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), İrem Yaman (62 kilo), Nur Tatar Askari (67 kilo), Nafia Kuş (73 kilo), Sude Bulut (+73 kilo)

Erkekler: Deniz Dağdelen (54 kilo), Ferhat Can Kavurat (63 kilo), Hakan Reçber (68 kilo), Yunus Sarı (80 kilo), Hasan Can Lazoğlu (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)

  1. 16.03.2019
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