Öncü kadınlar!
09 Haziran 2019, Pazar
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Öncü kadınlar!

Öncü kadınlar!

Kasapoğlu, “Bizler anneliğin kutsallığına inanan, cennetin annelerin ayakları altında olduğunun idrakinde bir milletiz. Sporda öncü kadınlar olacak” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası turnuvalarda madalya kazanan ve bakanlık bünyesinde çalışan kadınlarla bir araya geldi. "Sporun Öncüleri Kadınlar" projesi tanıtım toplantısında konuşan , "Bizler anneliğin kutsallığına inanan, cennetin annelerin ayakları altında olduğunun idrakinde bir milletiz" dedi. Bakan Kasapoğlu, "'Sporun Öncüsü Kadınlar' sloganıyla ülkemizde sporun gelişmesi adına çok önemli bir adım atıyoruz" diye konuştu.

ATLETİZM, JİMNASTİK, YÜZME

Bütün spor alanlarında kadınları spor yapmaya davet eden Bakan Kasapoğlu, "Atletizm, jimnastik ve yüzme branşlarını spor stratejimizin odağına koyduk. Kadın spor merkezlerini yaygınlaştıracağız. Kadınlara çocuklarıyla birlikte spor yapma imkanı sağlayacağız. Türk sporu için çok önemli gördüğümüz bu atılımı hep birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Bakan Kasapoğlu ayrıca kadınlarla projelerini daha hızlı yürütebilmek için her türlü bilgi ve paylaşımın yer alacağı bir dijital platform kurulacağını belirtti.

  1. 9.3.2019
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