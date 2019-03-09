Dünya'nın sporu! (08.03.19)

BEYNİNİ BAĞIŞLADI



Eski Amerikan Güreşi sporcusu Mark Henry, hayatını kaybettikten sonra beynini bilimsel araştırmalarda kullanılması için bağışladığını açıkladı. Bir dönem "Dünyanın en güçlü adamı" unvanına sahip olan Henry, açıklamasında beyninin kronik travmatik ensefalopati olarak bilinen hastalığın araştırılması için kullanılmasını talep ettiğini söyledi.



UEFA, ÇAKIR'I DOĞRULADI



UEFA, Devler Ligi son 16 turu rövanşında R. Madrid-Ajax, Porto-Roma ve PSG-ManU maçlarındaki VAR kararlarını açıkladı. UEFA, Cüneyt Çakır'ın Porto-Roma maçının uzatmalarında iki pozisyonda verdiği penaltı kararlarını doğruladı



ROMA'DA BİR DEVRİN SONU



Serie A, İtalya Kupası ve Devler Ligi'ne havlu atan Roma'da sular durulmuyor. Teknik direktör Di Francesco'dan sonra sportif direktör Monchi de görevini bıraktı. 'Transfer sihirbazı' Cengiz Ünder'i getirmişti. Başkent ekibinin başına Claudio Ranieri geçti ve ilk idmanına çıktı.



27 YAŞINDA VEDA ETTİ



Arsenal'in eski oyuncusu Emmanuel Frimpong 27 yaşında emekli olduğunu açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Ganalı futbolcu, 5 yıldır dizinde yaşadığı sorunlar nedeniyle kariyerini noktalamaya karar verdiğini bildirdi. Tüm kulvarlarda 16 maçta forma şansı bulmuştu.



FİLEDE 7 MAÇ VAR



Voleybolda Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde bugün 7 maç var. Program şöyle: Sultanlar Ligi: 13.00: Halkbank-Fenerbahçe, Aydın- Eczacıbaşı VitrA. Efeler Ligi: 13.00: Fenerbahçe-İnegöl. 15.00: Ziraat-Jeopark. 16.00: Arhavi-Halkbank, Arkas-İBB. 18.00: Galatasaray-Afyon.



CITY DAMGASI



Premier Ligi'nde şubat ayına M. City damga vurdu. 4 maçta 4 galibiyet alan mavibeyazlılarda ayın teknik direktörü Pep Guardiola oldu. Ayın futbolcusu ise 4 maçta 7 gol kaydeden Sergio Agüero oldu. City, ligde Liverpool'un 1 puan önünde lider durumda.



POTADA İKİ MAÇ YAPILACAK



Galatasaray, Kadın Basketbol Takımı, bugün saat 13.00'te ligin 21. haftasında Kırçiçeği Bodrum'u ağırlıyor. Müsabaka Ahmet Cömert Spor Salonu'nda olacak. Erkek Basketbol Takımı ise ligin 21. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

EFES'TEN BARÇA'YA DARBE

THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı 92-70 yendi. Normal sezonun ilk yarısında rakibine deplasmanda 15 sayıyla (80-65) kaybeden lacivert- beyazlılar, bu karşılaşmadan 22 sayı (92-70) farkla galip ayrılarak ikili averajda üstünlüğü ele geçirdi. Efes'in ABD'li oyun kurucusu Larkin 37 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Moerman 22 sayı,11 ribauntluk performansıyla "double-double" yaptı.



KANARYA'DAN AVRUPA'YA VEDA



Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi USK Prag'a 77-65 yenildi. İlk maçta da deplasmanda 76-54 rakibine mağlup olan sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla seriyi 2-0 kaybederek, turnuvaya veda etti. Çekya temsilcisi ise adını Dörtlü Final'e yazdırdı.