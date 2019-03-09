Dünya'nın sporu! (08.03.19)
09 Haziran 2019, Pazar
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Dünya'nın sporu! (08.03.19)

Dünya'nın sporu! (08.03.19)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

BEYNİNİ BAĞIŞLADI

Eski Amerikan Güreşi sporcusu Mark Henry, hayatını kaybettikten sonra beynini bilimsel araştırmalarda kullanılması için bağışladığını açıkladı. Bir dönem "Dünyanın en güçlü adamı" unvanına sahip olan Henry, açıklamasında beyninin kronik travmatik ensefalopati olarak bilinen hastalığın araştırılması için kullanılmasını talep ettiğini söyledi.

UEFA, ÇAKIR'I DOĞRULADI

UEFA, Devler Ligi son 16 turu rövanşında R. Madrid-Ajax, Porto-Roma ve PSG-ManU maçlarındaki VAR kararlarını açıkladı. UEFA, 'ın Porto-Roma maçının uzatmalarında iki pozisyonda verdiği penaltı kararlarını doğruladı

ROMA'DA BİR DEVRİN SONU

Serie A, ve Devler Ligi'ne havlu atan Roma'da sular durulmuyor. Teknik direktör Di Francesco'dan sonra sportif direktör Monchi de görevini bıraktı. 'Transfer sihirbazı' 'i getirmişti. Başkent ekibinin başına Claudio Ranieri geçti ve ilk idmanına çıktı.

27 YAŞINDA VEDA ETTİ

Arsenal'in eski oyuncusu Emmanuel Frimpong 27 yaşında emekli olduğunu açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Ganalı futbolcu, 5 yıldır dizinde yaşadığı sorunlar nedeniyle kariyerini noktalamaya karar verdiğini bildirdi. Tüm kulvarlarda 16 maçta forma şansı bulmuştu.

FİLEDE 7 MAÇ VAR

Voleybolda ve 'nde bugün 7 maç var. Program şöyle: Sultanlar Ligi: 13.00: Halkbank-Fenerbahçe, Aydın- Eczacıbaşı VitrA. Efeler Ligi: 13.00: Fenerbahçe-İnegöl. 15.00: Ziraat-Jeopark. 16.00: Arhavi-Halkbank, Arkas-İBB. 18.00: Galatasaray-Afyon.

CITY DAMGASI

Premier Ligi'nde şubat ayına M. City damga vurdu. 4 maçta 4 galibiyet alan mavibeyazlılarda ayın teknik direktörü oldu. Ayın futbolcusu ise 4 maçta 7 gol kaydeden oldu. City, ligde Liverpool'un 1 puan önünde lider durumda.

POTADA İKİ MAÇ YAPILACAK

Galatasaray, Kadın Takımı, bugün saat 13.00'te ligin 21. haftasında Kırçiçeği Bodrum'u ağırlıyor. Müsabaka Ahmet Cömert 'nda olacak. Erkek Basketbol Takımı ise ligin 21. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda 'u konuk ediyor. Zorlu mücadele Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

EFES'TEN BARÇA'YA DARBE

THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı 92-70 yendi. Normal sezonun ilk yarısında rakibine deplasmanda 15 sayıyla (80-65) kaybeden lacivert- beyazlılar, bu karşılaşmadan 22 sayı (92-70) farkla galip ayrılarak ikili averajda üstünlüğü ele geçirdi. Efes'in ABD'li oyun kurucusu Larkin 37 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Moerman 22 sayı,11 ribauntluk performansıyla "double-double" yaptı.

KANARYA'DAN AVRUPA'YA VEDA

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi USK Prag'a 77-65 yenildi. İlk maçta da deplasmanda 76-54 rakibine mağlup olan sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla seriyi 2-0 kaybederek, turnuvaya veda etti. Çekya temsilcisi ise adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

  1. 9.3.2019
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