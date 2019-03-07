Milli satranç sporcusu vefat etti
07 Mart 2019, Perşembe
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Milli satranç sporcusu vefat etti

Milli satranç sporcusu vefat etti

Görme engelli milli satranç sporcusu Emre Ev, 'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

okuyan 28 yaşındaki sporcunun cenazesi, yarın 'da öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Satranç Federasyonu, milli sporcunun vefatı nedeniyle internet sitelerinden başsağlığı mesajı yayımladı.

  1. 07.03.2019
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