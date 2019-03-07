7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları'nda 2. gün tamamlandı
07 Mart 2019, Perşembe
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7. 'nda 2. gün tamamlandı

7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları'nda 2. gün tamamlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 7. 'nın (BIOR) ikinci günü tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) faaliyet programında yer alan ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde 14 ülkeden 350 sporcunun katılımıyla yapılan yarışlar, İçmeler mevkisi açıklarında devam etti.

İki kategoride 5 grup olarak gerçekleştirilen yarışların ikinci gününde, toplam 15 yarış yapıldı. Havadan da görüntülenen yarışlar sırasında sporcuların mücadelesi ve martıların yelkenlilerin yanında uçması renkli görüntüler oluşturdu.

İkinci gün sonuçları, jürinin protestoları değerlendirmesinin ardından açıklandı.

Yarışlarda ikinci gün sonunda, "junior" kategorisinde Foça Yelken İhtisas Kulübü sporcusu Mert Doğan ilk sıradaki yerini korudu. "Senior" kategorisinde ise ilk günün birincisi A.R.M Urla Yelken Kulübü sporcusu Mustafacan Öztuncel 3.'lüğe gerilerken, birinciliğe ise aynı kulüpten Alp Namdar yükseldi.

9 Mart Cumartesi günü tamamlanacak 7. , yarın final serisi ve ülke kupası mücadeleleriye devam edecek.

  1. 07.03.2019
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