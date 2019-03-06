Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak Meksika

Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Meksika Rallisi, 8-10 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. 21 etaptan oluşan yarışta, pilotlar toplamda 1003 kilometreye yakın yol kat edecek. Monte Carlo ve İsveç Rallisi sonrası pilotlar klasmanında Ott Tanak zirvede bulunurken Estonyalı pilotu Red Bull sporcuları Thierry Neuville ve son 6 yılın şampiyonu Sebastien Ogier takip ediyor.



Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2019'daki üçüncü yarışı olan Meksika Rallisi, 8-10 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Birbirinden hızlı pilotlar, dört günde 21 etabı geçip 313'ü özel etap olmak üzere toplamda 1003 kilometre kat edecek. 2019 takviminin en dikkat çeken sokak etaplarından birine ev sahipliği yapan Meksika Rallisi'nin heyecanı canlı yayınlarla RedBull TV'den de takip edilebilecek.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Monte Carlo'yu kazanan son altı yılın Dünya Şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier 31 puanla pilotlar sıralamasında üçüncü basamakta yer alıyor. Bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville'in ikinci olduğu sıralamada Ott Tanak zirvede yer alıyor.



Büyük organizasyon bir kez daha Türkiye'de

8 yıllık bir aranın ardından geçtiğimiz sene Türkiye'ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris'te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11'inci etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 12-15 Eylül tarihleri arasında dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak.