Avrupa şampiyonu Nisanur havaalanında çiçeklerle karşılandı
07 Mart 2019, Perşembe
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Avrupa şampiyonu havaalanında çiçeklerle karşılandı

Avrupa şampiyonu Nisanur havaalanında çiçeklerle karşılandı

'da düzenlenen Yıldızlar-Gençler 'nda '' kategorisinde kazanarak Avrupa şampiyonu olan milli eskrimci , 'da çiçeklerle karşılandı.

'nın ev sahipliğinde Foggia kentinde düzenlenen "Yıldızlar-Gençler 'nın (Foggia 2019 European Fencing Championship) U17 müsabakalarında 'yi temsil eden kazandı. Avrupa şampiyonu olan Nisanur, Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.
Nisanur Erbil şampiyonada; Tablo 32'de Yunan sporcu Athinais Mavrikaki'yi 15- 5, Tablo 16'da Macar rakibi Luca Szucs'u 15- 11 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Ukraynalı sporcu Daria Gontsova ile karşılaşan Erbil, rakibini 15-10 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde İtalyan sporcu Gaia Pia Carella ile karşılaşan Erbil, rakibini 15-5 yenerek finale yükseldi ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı final karşılaşmasında ise Rus sporcu Mariya Zınyukhna'yı 15-13 yenen Nisanur Erbil altın madalyanın sahibi oldu.
Avrupa şampiyonu olarak 'a dönen Nisanur Erbil, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, ailesi, antrenörü ve il müdürlüğü görevlileri tarafından karşılandı.


"HEDEFİM OLİMPİYATLAR"
Çok mutlu olduğunu ifade eden Nisanur Erbil, "Bayrağımızı en yukarıya çıkardığım, milli marşımızı bütün Avrupa'ya okuttuğum için çok gururluyum. Antrenörlerime ve aileme çok teşekkür ederim. Bundan sonra dünya şampiyonası var. Orada altın madalya almak istiyorum. Ondan sonraki hedefim olimpiyatlara katılmak" dedi.
Nisanur'u tebrik eden Kasapoğlu, "Nisanur 2013-2014'te Gençlik ve Samsun'da yaptığı yetenek taraması projesinde voleybolda kendini gösteren bir kızımız. Daha sonra antrenörlerimizin tavsiyesi ile eskrime geçti. Nizsanur Türkiye'yi onurlandıran bir başarı hikayesi yazdı. Nisanur'u tebrik ediyoruz" diye konuştu.

  1. 06.03.2019
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