Avrupa şampiyonu Nisanur havaalanında çiçeklerle karşılandı
İtalya'da düzenlenen Yıldızlar-Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 'Yıldız Kadın Kılıç' kategorisinde altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan milli eskrimci Nisanur Erbil, Samsun'da çiçeklerle karşılandı.
Nisanur Erbil şampiyonada; Tablo 32'de Yunan sporcu Athinais Mavrikaki'yi 15- 5, Tablo 16'da Macar rakibi Luca Szucs'u 15- 11 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Ukraynalı sporcu Daria Gontsova ile karşılaşan Erbil, rakibini 15-10 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde İtalyan sporcu Gaia Pia Carella ile karşılaşan Erbil, rakibini 15-5 yenerek finale yükseldi ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı final karşılaşmasında ise Rus sporcu Mariya Zınyukhna'yı 15-13 yenen Nisanur Erbil altın madalyanın sahibi oldu.
Avrupa şampiyonu olarak Samsun'a dönen Nisanur Erbil, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, ailesi, antrenörü ve il müdürlüğü görevlileri tarafından karşılandı.
"HEDEFİM OLİMPİYATLAR"
Çok mutlu olduğunu ifade eden Nisanur Erbil, "Bayrağımızı en yukarıya çıkardığım, milli marşımızı bütün Avrupa'ya okuttuğum için çok gururluyum. Antrenörlerime ve aileme çok teşekkür ederim. Bundan sonra dünya şampiyonası var. Orada altın madalya almak istiyorum. Ondan sonraki hedefim olimpiyatlara katılmak" dedi.
Nisanur'u tebrik eden Kasapoğlu, "Nisanur 2013-2014'te Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Samsun'da yaptığı yetenek taraması projesinde voleybolda kendini gösteren bir kızımız. Daha sonra antrenörlerimizin tavsiyesi ile eskrime geçti. Nizsanur Türkiye'yi onurlandıran bir başarı hikayesi yazdı. Nisanur'u tebrik ediyoruz" diye konuştu.
- 06.03.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
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