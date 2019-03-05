7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı
05 Mart 2019, Salı
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7. başladı

7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı

'nın ilçesinde düzenlenen 7. Bodrum (BIOR) başladı.

Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) faaliyet programında yer alan ve Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona, 15 ülkeden 400'ün üzerinde sporcu katılıyor.

Organizasyon kapsamında Marina Çarşısı'ndan başlayan kortej, Bodrum Belediye Meydanı'nda sona erdi. Bando takımı burada konser verirken, Karya Çiçekleri Kulübü halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Etkinliğin ilk gününde deneme yarışları gerçekleştirildi.

7. Bodrum , 9 Mart'ta sona erecek.

  1. 05.03.2019
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