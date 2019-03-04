Kahramanmaraş’ta oryantiring yarışları tamamlandı
04 Mart 2019, Pazartesi
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’ta oryantiring yarışları tamamlandı

Kahramanmaraş’ta oryantiring yarışları tamamlandı

kapsamında oryantiring bölge grup müsabakaları ’ta yapıldı.

Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'nde düzenlenen yarışlara 26 ilden 60 okul 473 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, sporculara başarılar dilerken, yarışlar sonunda dereceye girenlere ödüller verildi.
Yarışlar sonunda okul birincileri ise şu şekilde:
A : (), : Tos Çelik Sosyal Bilimler Lisesi (Osmaniye)
B Grubunda Genç Erkekler: İdil Çok Programlı (), Genç Kızlar: Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi ()

  1. 04.03.2019
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