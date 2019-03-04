Kahramanmaraş’ta oryantiring yarışları tamamlandı
Okul Sporları kapsamında oryantiring bölge grup müsabakaları Kahramanmaraş’ta yapıldı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'nde düzenlenen yarışlara 26 ilden 60 okul 473 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, sporculara başarılar dilerken, yarışlar sonunda dereceye girenlere ödüller verildi.
Yarışlar sonunda okul birincileri ise şu şekilde:
A Grubunda Genç Erkekler: Tos Çelik Sosyal Bilimler Lisesi (Osmaniye), Genç Kızlar: Tos Çelik Sosyal Bilimler Lisesi (Osmaniye)
B Grubunda Genç Erkekler: İdil Çok Programlı Anadolu Lisesi (Şırnak), Genç Kızlar: Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi (Kayseri)
- 04.03.2019
- Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
- Kerim Abdülcabbar'ın müzayedesinden 2,94 milyon dolar | Kerim Abdülcabbar kimdir? Kişisel hayatındaki detaylar nelerdir? Önemli ayrıntılar...
- Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde forma giyen Mansur Çalar ifade verdi!
- Fenerbahçe haftayı kazançlı kapattı
- Ricardo Quaresma'dan Şenol Güneş haberlerine tepki!
-
Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
Toplam 1
Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
-
Luyindama klasiği
Toplam 1
Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
-
Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
Toplam 1
Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
Kahramanmaraş’ta oryantiring yarışları tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.