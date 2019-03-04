İzmir'de artistik buz pateni heyecanı
Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası, 9-10 Mart'ta İzmir'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'nda 9 Mart Cumartesi günü başlayacak organizasyona, 6 kategoride 144 sporcunun katılacağı bildirildi.
İlk gün D1, D2, C1 ve C2 kategorilerinde mücadelelerin gerçekleştirileceği organizasyon, 10 Mart Pazar günkü A ve B kategorilerindeki yarışlarla tamamlanacak.
- 04.03.2019
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
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thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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