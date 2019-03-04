İzmir'de artistik buz pateni heyecanı
04 Mart 2019, Pazartesi
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İzmir'de artistik buz pateni heyecanı

İzmir'de artistik buz pateni heyecanı

Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası, 9-10 Mart'ta İzmir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, Buz Sporları Salonu'nda 9 Mart Cumartesi günü başlayacak organizasyona, 6 kategoride 144 sporcunun katılacağı bildirildi.

İlk gün D1, D2, C1 ve C2 kategorilerinde mücadelelerin gerçekleştirileceği organizasyon, 10 Mart Pazar günkü A ve B kategorilerindeki yarışlarla tamamlanacak.

  1. 04.03.2019
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