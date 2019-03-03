Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası

Slovakya'dan 3 yürüyüşçünün de misafir olarak katıldığı organizasyonda, 5, 10 ve 20 kilometrelik klasik disiplinlerin yanı sıra, 35 kilometre yarışı da şampiyona kapsamında ilk kez yapıldı.

Büyük kadınlarda ilk 3 sıra Ayşe Tekdal, Seçil Akpınar ve Kibar Gergin'den oluştu. Salih Korkmaz'ın birinciliği elde ettiği büyük erkeklerde ise Şahin Şenoduncu ikinci, Serkan Doğan ise üçüncü oldu.