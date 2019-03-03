Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası
İnciraltı Kent Ormanı'nda düzenlenen organizasyona 4 ayrı yaş kategorisinde 107 sporcu mücadele etti.
Slovakya'dan 3 yürüyüşçünün de misafir olarak katıldığı organizasyonda, 5, 10 ve 20 kilometrelik klasik disiplinlerin yanı sıra, 35 kilometre yarışı da şampiyona kapsamında ilk kez yapıldı.
Büyük kadınlarda ilk 3 sıra Ayşe Tekdal, Seçil Akpınar ve Kibar Gergin'den oluştu. Salih Korkmaz'ın birinciliği elde ettiği büyük erkeklerde ise Şahin Şenoduncu ikinci, Serkan Doğan ise üçüncü oldu.
- 03.03.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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