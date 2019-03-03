Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası
03 Mart 2019, Pazar
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Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası

Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası

İnciraltı Kent Ormanı'nda düzenlenen organizasyona 4 ayrı yaş kategorisinde 107 sporcu mücadele etti.

Slovakya'dan 3 yürüyüşçünün de misafir olarak katıldığı organizasyonda, 5, 10 ve 20 kilometrelik klasik disiplinlerin yanı sıra, 35 kilometre yarışı da şampiyona kapsamında ilk kez yapıldı.

Büyük kadınlarda ilk 3 sıra , ve 'den oluştu. 'ın birinciliği elde ettiği büyük erkeklerde ise ikinci, ise üçüncü oldu.

  1. 03.03.2019
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