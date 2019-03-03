Ordu'da Trafik terörüne "dur" demek için 52.dakikada maç durdu
03 Mart 2019, Pazar
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'da Trafik terörüne "dur" demek için 52.dakikada maç durdu

Ordu'da Trafik terörüne "dur" demek için 52.dakikada maç durdu

Kadınlar 3. Lig 13. Grup’ta mücadele eden FK geçen hafta yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden için siyah forma ile sahaya çıkarken, 52. dakikada da için maç durdu.

Kadınlar 3. Lig 13. Grup'ta Play-Off müsabakaları öncesi final müsabakası yapıldı. FK Ufuk Keleş GSK'yı konuk ederken maç öncesi geçen hafta yaşanan trafik kazasına tepki için futbolcular pankart açtı. Ünye Gücü FK Kadın Futbol Takımı ellerinde "Alkollü araç kullanmak trafik terörüdür" yazılı pankartla mesaj verirken taraftarlar da trafik terörüne tepki gösterdi.
Ünye İlçe Şehir Stadı'nda oynanan maçın 52. dakikasında taraftarlar etmek için alkış tutarken, oyuncular ise maçı durdurdu. Ünye Kadın Futbol Takımı tribünlere trafik kazalarında yitirilen canlara dikkat çekmek çeşitli pankartlar astı. Ünye Gücü Futbol Kulübü Basın Sözcüsü Özgür Hasten, "Bu maçın bizim için iki önemi var. Birincisi final maçımız diğeri ise trafik terörüne hayır demek için tepkimizi ortaya koyduk. Futbolcularımız siyah forma ile maça çıktı. Taraftarımız da geçtiğimiz hafta trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşimiz için protesto ettiler. İnşallah yeni canlar yitirmeyiz" dedi.
Geçtiğimiz hafta Ünye'de yaşanan trafik kazasında Tamer Kaya hayatını kaybetmiş, geride hamile eşi ve bir çocuğunu bırakmıştı. Kaya'nın aracına çarpan sürücünün alkollü olduğu belirlenirken hız sınırını da aştığı iddia edilmişti.
  1. 03.03.2019
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