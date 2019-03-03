Milli taekwondoculardan ABD'de 4 altın madalya
Amerika Açık Taekwondo Turnuvası'nın ilk gününde milli taekwondocular 4 altın madalya kazandı.
Turnuvanın ikinci gününde kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs, 62 kiloda İrem Yaman ile İkra Kayır, +73 kiloda Nafia Kuş ve erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen madalya mücadelesi verecek.
- 03.03.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Milli taekwondoculardan ABD'de 4 altın madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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