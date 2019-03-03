Milli taekwondoculardan ABD'de 4 altın madalya
03 Mart 2019, Pazar
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Milli taekwondoculardan ABD'de 4

Milli taekwondoculardan ABD'de 4 altın madalya

'nın ilk gününde milli taekwondocular 4 kazandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin kentinde 80'in üzerinde ülkeden 2 bin 500 civarında sporcunun mücadele ettiği ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 20 puan veren 'nın ilk gününde erkekler 63, 80, 87 ve +87, kadınlarda ise 46, 49, 57, 67 ve +73 kiloda müsabakalar yapıldı. 'yi temsil eden sporculardan kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli kazandı.
Turnuvanın ikinci gününde kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs, 62 kiloda İrem Yaman ile İkra Kayır, +73 kiloda Nafia Kuş ve erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen madalya mücadelesi verecek.
  1. 03.03.2019
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