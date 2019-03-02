Kendini korumak için başladığı karatede Avrupa şampiyonu oldu



Trabzon'da İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıfa 'Yiyecek İçecek Hizmetleri' alanında eğitim gören Keyda Nur Çolak, 10 yaşında annesinin yönlendirmesiyle kendisini savunmak amacıyla karate sporuna başladı. Genç kız, Trabzon Büyükşehir Belediye Spor Kulübü çatısı altında başladığı antrenmanlarda, son 3 yılda biri balkan olmak üzere üst üste 2 kez 21 Yaş Altı Genç Bayanlar Ferdi Kata Avrupa Şampiyonu oldu. Gelecekte karatede dünya ve olimpiyat şampiyonluğu hedefleyen Keyda Nur, eğitimiyle de iyi bir kariyere ulaşmayı arzuluyor.



'HEDEFLERİM VAR'

Karateye annesinin yönlendirmesiyle savunma amaçlı başladığını belirten Keyda Nur Çolak, "Kız olduğum için kendimi savunma amaçlı annem beni spora başlattı. Daha sonra bunu bir hayat felsefesi olarak devam ettirdim. Son 3 yıldır başarılarım üst üste katlanıyor. Daha önce Türkiye'de derecelerim vardı ama Avrupa Şampiyonası'na gidemiyordum. Geçen yıl ilk kez Avrupa Şampiyonası'na gittim ve birincilik elde ettim. Sonra tekrar Türkiye'de seçme oldu. Seçmeleri kazandıktan sonra Balkan Şampiyonası'na gittim, orada da birincilik elde ettim, daha sonra Danimarka'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na gittim. Orada 2'inci Avrupa Şampiyonluğumu elde ettim. Şimdi Salzburg'da olimpiyatlar için kota alma maçına gideceğim" dedi.



'HEDEFİM DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU'

Karate sporunu hayatının sonuna kadar sürdürmeye kararlı olduğunu anlatan Çolak, "Gelecekte Dünya şampiyonluğu ve en sonunda da olimpiyat şampiyonluğu istiyorum. Her yıl boş geçmeden ilerlemeyi hedefliyorum. Olimpiyattan sonra yemek dalında da iyi bir yere gelmeyi isterim. Karatede 'tamam' dediğim bir nokta olmaz çünkü ben bu sporu hayatımın sonuna kadar ilerletmeyi düşünüyorum. Ama artık maçları bitirdiğimde yemek üzerinde ilerleyeceğim. Yurtdışına giderek oranın da mutfaklarını görmeyi istiyorum" diye konuştu.

Keyda Nur'un Annesi Zübeyde Çolak ise, sporun güzel bir şey olduğunu ve bu konuda çocuklara destek olunması gerektiğini dile getirerek şöyle dedi:

"Bir gün misafirliğe giderken arkadaşımızın çocuğu karateye gidiyordu. Ben de çocuğumu yazdırmak istedim. Önce küçük oğlumu sonra kızımı yazdırdım. Oğlum gitmek istemedi ama kızım devam etti. Babası biraz karşı çıkmıştı. Kızıma 'seviyorsan devam ettir, arkana bakma' dedim. Spor çok güzel bir şeydir. Çocuklarımıza biraz destek çıksak çok iyi olur. Çocuklarım başarılı oldukça ben daha çok mutlu oluyorum."



'DİĞER ÖĞRENCİLERE DE ÖRNEK OLUYOR'

İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Lütfiye Kul, başarılı Keyda Nur'un diğer öğrenciler için de bir örnek olduğunu söyleyerek, "Okulumuzda sportif, sanatsal ve kültürel çalışmaları çok ön planda tutuyoruz. Keyda Nur da bu başarısıyla meslek lisesi öğrencilerinin nasıl ön plana çıkacağını, ülkesini nasıl temsil edeceğini göstermiş oldu. Bu açıdan çok gururluyuz" ifadesinde bulundu.

Keyda Nur'un hem eğitim, hem de karatede kendilerini gururlandırdığını kaydeden öğretmeni İbrahim Demirses de, "Yiyecek içecek hizmetleri alanı olarak spor anlamında da çok öğrenci yetiştirdik ancak Keyda tabii ki çok büyük başarıya imza attı. Hem Avrupa Şampiyonu olması hem de mesleğinde iyi bir yere gelecek olması nedeniyle bizi gururlandırıyor" şeklinde konuştu.