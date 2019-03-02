29. Kış Üniversite Oyunları'nın açılış seremonisi yapıldı

Krasnoyarsk kentinde bugün başlayan ve 12 Mart tarihine kadar devam edecek olan oyunlarda ülkemizi; alp disiplini, kayaklı koşu, artistik buz pateni ve kısa mesafe sürat pateni olmak üzere 4 branşta, 9'u erkek toplam 14 milli sporcu temsil edecek.



Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, milli sporcuları ziyaret ederek bir süre sohbet edip sporculara moral vererek mücadelelerde başardılar diledi.



Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek oyunlarda yarışacak milli sporcular ise şöyle:



Kayaklı koşu: Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Ayşenur Duman, Zozan Malkaç

Alp disiplini: Nihat Enes Limon, Özlem Çarıkçıoğlu, Kaan Şamgul, Sıla Kara

Kısa mesafe sürat pateni: Davut Tahtacı, Fırat Yardımcı, Fatih Aydem, Tunay Şimşek

Artistik buz pateni: Burak Demirboğa, Sinem Kuyucu