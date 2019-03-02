29. Kış Üniversite Oyunları'nın açılış seremonisi yapıldı
02 Mart 2019, Cumartesi
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29. 'nın açılış seremonisi yapıldı

29. Kış Üniversite Oyunları'nın açılış seremonisi yapıldı

Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde düzenlenen 29. 'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. Oyunlarda mücadele edecek Türk sporcular, açılış seremonisine ellerinde bayraklar ile katıldılar. Seremoniyi Rusya Devlet Başkanı de takip etti.

Krasnoyarsk kentinde bugün başlayan ve 12 Mart tarihine kadar devam edecek olan oyunlarda ülkemizi; alp disiplini, , artistik buz pateni ve kısa mesafe sürat pateni olmak üzere 4 branşta, 9'u erkek toplam 14 temsil edecek.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, milli sporcuları ziyaret ederek bir süre sohbet edip sporculara moral vererek mücadelelerde başardılar diledi.

Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek oyunlarda yarışacak milli sporcular ise şöyle:

Kayaklı koşu: Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Ayşenur Duman, Zozan Malkaç
Alp disiplini: Nihat Enes Limon, Özlem Çarıkçıoğlu, Kaan Şamgul, Sıla Kara
Kısa mesafe sürat pateni: Davut Tahtacı, Fırat Yardımcı, Fatih Aydem, Tunay Şimşek
Artistik buz pateni: Burak Demirboğa, Sinem Kuyucu

  1. 02.03.2019
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