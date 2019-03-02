29. Kış Üniversite Oyunları'nın açılış seremonisi yapıldı
Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde düzenlenen 29. Kış Üniversite Oyunları'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. Oyunlarda mücadele edecek Türk sporcular, açılış seremonisine ellerinde bayraklar ile katıldılar. Seremoniyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de takip etti.
Krasnoyarsk kentinde bugün başlayan ve 12 Mart tarihine kadar devam edecek olan oyunlarda ülkemizi; alp disiplini, kayaklı koşu, artistik buz pateni ve kısa mesafe sürat pateni olmak üzere 4 branşta, 9'u erkek toplam 14 milli sporcu temsil edecek.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, milli sporcuları ziyaret ederek bir süre sohbet edip sporculara moral vererek mücadelelerde başardılar diledi.
Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek oyunlarda yarışacak milli sporcular ise şöyle:
Kayaklı koşu: Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Ayşenur Duman, Zozan Malkaç
Alp disiplini: Nihat Enes Limon, Özlem Çarıkçıoğlu, Kaan Şamgul, Sıla Kara
Kısa mesafe sürat pateni: Davut Tahtacı, Fırat Yardımcı, Fatih Aydem, Tunay Şimşek
Artistik buz pateni: Burak Demirboğa, Sinem Kuyucu
- 02.03.2019
-
Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
-
Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
-
Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
29. Kış Üniversite Oyunları'nın açılış seremonisi yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.