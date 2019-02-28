Efe Cetiz Artistik Buz Pateninde dünya rekoru kırdı
İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Sofya’da düzenlenen Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda fırtına gibi esti. Efe Cetiz, aldığı puanla "dünya rekoru" kırarken, 101 ülkeden kulüplerin yarıştığı turnuvada İzmir ekibi 8. oldu.
Büyükşehirli sporcular Elif Su Erol, Defne Günce Kılıç ve Batı Güdül'ün 4. olarak tamamladığı yarışmada Nehir Alan, Duru Çimen, Elif Uğural ve Selin Uğural da katıldıkları kategorilerde dereceye girdi. Sporcuların bu başarısı, 101 ülkenin katıldığı yarışmada İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü 8. sıraya taşıdı. Aynı zamanda Milli Takım'ı çalıştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi Antrenörü Gamze Güner, yıl içinde yapılacak yarışmalarla elde edecekleri başarıyla kulüp olarak "dünyada ilk üçe" girmeyi hedeflediklerini belirtti.
- 28.02.2019
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 48
Yorum
kaya Top dışarı çıkmıştı karar yanlış ayrıca 2. penaltı da penaltı değil hakem fena değildi ama VAR berbattı.
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 48
Yorum
akrep gs düşmanlığı hale devam ediyor tebrikler
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 48
Yorum
Hadi karaoglu Ben hataysporluyum. 4 gol disaridan cevrildi. Hakem ve var gorduler disaridan cevrildiklerini gorduler. Yine golu verdiler.
Efe Cetiz Artistik Buz Pateninde dünya rekoru kırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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