Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda 5 Türk sporcu finalde
Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda yarı final etabı tamamlandı.
İlkadım Okçuluk Salonu'nda 2 Mart Cumartesi gününe kadar sürecek şampiyonaya, 25 ülkeden 184 sporcu katılıyor.
Yarı finalde, 5 Türk okçu final atışlarına katılmaya hak kazandı.
Bireysel final atışlarının cumartesi günü yapılacağı organizasyonda makaralı yay kadınlarda Gizem Elmaağaçlı, Rus rakibi Savenkova Alexandra ile altın madalya için mücadele edecek.
Bronz madalya mücadelesinde ise Yeşim Bostan, Rus rakibi Avdeeva Natalia ile karşı karşıya gelecek.
Makaralı yay genç erkeklerde Yakup Yıldız, altın madalya için Estonyalı rakibi Jaatma Robin ile karşılaşacak.
Göksel Altıntaş ile Norveçli sporcu Faugstad Anders ise bronz madalya mücadelesi verecek.
Makaralı yay genç kızlarda Yasemin Begüm Topkarcı, altın madalya için İtalyan rakibi Roner Elisa ile atış yapacak.
- 28.02.2019
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Halı saha maçına erken gelen savcı sahadaki 14 öğretmeni gözaltına aldırdı! O savcı kim?
Toplam 6
Yorum
blackmr savcı yetkisini aşırı kullandığından bu durumu ileride kullanabileceğinden direk ihraç edilmeli
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SON DAKİKA! TFF açıkladı: A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş
Toplam 10
Yorum
Dost Güneş i milli takım hocası yapıyor sonra istifa ediyor. Çooook garip. Başka adam mı yok koca ülkede.
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Adı Galatasaray'la anılıyordu! Kadro dışı bırakıldı
Toplam 2
Yorum
GERÇEK Neden her sene önemli maçlarda GS karşı takımın iyi futbolcusuna transfer teklif eder !! araştıran var mı ?
Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda 5 Türk sporcu finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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