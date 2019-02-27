Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası başlıyor
27 Şubat 2019, Çarşamba
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başlıyor

Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası başlıyor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) düzenlediği müsabakaları yarın 'de start alacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 3 Mart Pazar günü sona erecek müsabakalara 13 kadın ve 19 erkek takımı katılacak.

Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki müsabakalarda , Mersin, İzmir, İstanbul, , Ankara ve Çanakkale'den takımlar yer alacak.

Karşılaşmalar sonunda Sualtı Hokeyi A ve 23 Yaş Altı Milli Takımı seçmeleri de yapılacak.

  1. 27.02.2019
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