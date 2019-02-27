Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası başlıyor
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) düzenlediği Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası müsabakaları yarın Çanakkale'de start alacak.
Çanakkale Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki müsabakalarda Kocaeli, Mersin, İzmir, İstanbul, Kayseri, Ankara ve Çanakkale'den takımlar yer alacak.
Karşılaşmalar sonunda Sualtı Hokeyi A Milli Takımı ve 23 Yaş Altı Milli Takımı seçmeleri de yapılacak.
- 27.02.2019
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 4
Yorum
erkan atmaca bence de gol geçerli..
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 4
Yorum
HASAN ACAR BU HAKELERE GÖZLÜK DEĞİL BÜYÜTEÇ VERİN
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 4
Yorum
yaşar ersoyu Topun aut çizgisini geçtiği çok net görülüyor.Fakat hakemler bunu hep yapıyor.
Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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