Bayrampaşa'da kış spor okulları sezon açılışını yaptı
Bayrampaşa'da çocuklara ve gençlere sağlıklı ve başarılı yaşama kültürünü aşılamak amacıyla hayata geçirilen kış spor okullarının sezonu düzenlenen törenle başladı.
Bayrampaşa'daki kış spor okullarının sezon açılışı düzenlenen törenle başladı. Semih Erden Spor Salonu'ndaki törene Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçe protokolü, aileler ve çok sayıda genç sporcu katıldı. Açılış programı, İstiklal Marşı, slayt gösterimi, hediyelerin verilmesi ve taekwondoculara plaket takdimi ile sona erdi. Kış spor okullarının açılış programında, öğrenciler basketbol, taekwondo, kick boks ve jimnastik gösterileri sergiledi. Gösteriler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.
Atila Aydıner: "Bayrampaşa'nın adını Türkiye'ye duyuracağız"
Sporcu çocukların madalya almalarını sağlayacağını vurgulayan Başkan Atila Aydıner, "Türkiye Cumhuriyetini dünyada sayılı ülkeler arasına sokacağız. Profesyonel mücadele verecek olan alnımızın akı gençler, burada yetişecek. Bayrampaşa'nın adını Türkiye'ye duyuracağız. Gençlere inanıyorum. Bin 820 tane çocuğumuz bu salondan faydalanıyor. Bayrampaşa'ya sahip çıkın, spor salonumuza sahip çıkın ve çocuklarımıza sahip çıkın. Bunlar bizim geleceğimiz" ifadelerinde bulundu.
İlçedeki kış spor okullarında; basketbol, karate, taekwondo, kick boks, jimnastik, pilates, atletizm, aikido gibi dokuz farklı branşta eğitim veriliyor.
- 24.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Bayrampaşa'da kış spor okulları sezon açılışını yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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