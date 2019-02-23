Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi
23 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi

Serisi

Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi

Serisi üçüncülük ilk maçında Narmanspor, 'ni 3-1 yendi.

'un Yakutiye ilçesindeki 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda yapılan müsabakada Narmanspor, Mukaddes Buylucu'nun kaydettiği sayılarla 2-0 öne geçti.

'nden Ceylin Karakuş, ilk yarının son dakikasında pakı Narmanspor filelerine göndererek skoru 2-1'e getirdi.

Çekişmeli geçen ikinci periyotta ise her iki takım sporcuları skor üretemedi.

Narmanspor, son periyotta rakibinin baskılı oyununa rağmen son saniyelerde Şuheda Kutluca'nın attığı sayıyla karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

İki ekip, serinin son maçında yarın aynı salonda karşı karşıya gelecek.

  1. 23.02.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN