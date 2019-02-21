Masa tenisinde rakipler belli oldu
21 Şubat 2019, Perşembe
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Masa tenisinde rakipler belli oldu

Masa tenisinde rakipler belli oldu

Şampiyonası 2. , 'ta Finlandiya ve 'de yapılacak.

Masa Tenisi Şampiyonası 2. , 'ta, Finlandiya ve 'de düzenlenecek.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lüksemburg'da gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Erkek ve Kadın rakipleri belli oldu.

A , Finlandiya'daki elemelerde 5. Grup'ta ev sahibi ekibin yanı sıra Lüksemburg ve Bulgaristan ile eşleşti.

'da düzenlenecek kadın maçlarında ise milliler 1. Grup'ta Rusya ve Litvanya ile mücadele verecek.

Karşılaşmalar sonrasında grupta ilk iki sırayı elde edecek takımlar 3-8 Eylül'de Fransa'nın Nantes kentinde yapılacak Finalleri'ne katılma hakkını kazanacak.

A Milli Erkek Takımı, 2019 Avrupa Takım Şampiyonası 1. Aşama Elemeleri A Kategorisi 4. Grup'ta 3. sırayı elde ederken, A Milli Kadın Takımı da B Kategorisi 2. Grubu lider bitirmişti.

A Milli Kadın ve Erkek Takımlarının maç programı şöyle:

Kadınlar (İstanbul):

18 Mayıs: Türkiye-Rusya

19 Mayıs: Türkiye-Litvanya

Erkekler (Finlandiya):

18 Mayıs: Türkiye-Finlandiya ve Türkiye-Lüksemburg

19 Mayıs: Türkiye-Bulgaristan

  1. 21.2.2019 10:53
  2. Güncelleme: 21.2.2019 11:09
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