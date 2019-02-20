Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, "Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda en çok madalya kazanan ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz." dedi.

Samsun'da 26 Şubat-2 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada milli takım, büyükler ve gençler kategorilerinde 24 okçu ile madalya mücadelesi verecek.

Turnuva için Samsun'a gelen milli takım, günde çift antrenman yaparak şampiyonaya hazırlanıyor. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, yaptığı açıklamada, Samsun'da bulunan İlkadım Okçuluk Salonu ve yeşil sahanın, okçuluğa müstakil olarak ayrılan dünyadaki en büyük tesisler olduğunu söyledi.

Türkiye'ye böyle bir tesis kazandırıldığı için Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür eden Ergin, "Şampiyonada kendi evimizde yarışmak bizim için çok önemli. Bu salonu yeni madalyalarla taçlandırmak istiyoruz. Bu salonda yapacağımız ilk uluslararası organizasyon. Hepimiz biraz heyecanlıyız ama hem genç hem de kariyerli sporcularımız milli takımda yarışacaklar. Ümit ediyorum ki şampiyonada güzel sonuçlarla Türk halkına madalyalar hediye edeceğiz. Milli takımımızda çok değerli Avrupa ve dünya şampiyonu sporcularımız var. Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda en çok madalya kazanan ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu arada Samsun Valisi Osman Kaymak da milli sporcuları ziyaret etti. Vali Kaymak, bir süre sohbet ettiği sporculara şampiyonada başarı diledi.