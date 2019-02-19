Türkiye’nin konuştuğu kız
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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’nin konuştuğu kız

Türkiye’nin konuştuğu kız

Sosyal medyada dün en çok konuşulan isimlerden biri genç sporcu oldu.

'da gerçekleştirilen 6. Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası'nda birinci olan , madalya törenine de damga vurdu. İkinci olan İranlı sporcunun kendi bayrağını önde tutmasına izin vermeyen 14 yaşındaki Selen, Türk Bayrağı'nı öne çıkardı. Bu anlar videoya kaydedilirken, milli sporcu, şu ifadeleri kullandı: "Kürsüde o kendi bayrağını öne çıkarmaya çalıştı. Ben de buna izin vermeyerek kendi bayrağımızın önde görülmesini istedim."
  1. 19.2.2019
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