Tekvandoda milli görev
19 Şubat 2019, Salı
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Tekvandoda milli görev

Tekvandoda milli görev

’in Ayvalık ilçesinin sevilen antrenörlerinden , milli takımda görev aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu ev sahipliğinde 'da başlayan ve 51 ülkeden 1615 sporcu ile büyük bir katılıma sahne olan 6. Türkiye Açık Tekvando Şampiyonası'nda Ayvalık Spor Kulübü antrenörü 'a antrenörü olarak görev verildi.

13 yıldır Ayvalık'ta yüzlerce sporcu yetiştiren, aynı zamanda uluslararası ve ulusal maçlarda derece elde etmiş birçok başarılı sporcuya sahip olan Sersan, hala Gençler Milli Takım Antrenörü olarak aktif görev yapıyor.

Sporcularına vermiş olduğu değerler eğitimleri ile sporun dışında sporcularının her konuda örnek birey olmaları için çaba göstermesiyle gönüllerde taht kuran Sersan, aynı zamanda okullardaki kariyer günleri etkinliklerine de katılarak bilgi ve tecrübelerini ilçedeki çocuk ve gençlere aktarmasıyla tanınıyor.
Her gün çalışmalarını Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Tekvando Salonu'nda sürdüren Volkan Sersan 13-17 Şubat tarihleri arasında yapılan müsabakalarda Türk Milli Takımı adına yarışan Gençler kategorisindeki sporcuların maçlarında büyük bir başarıyla görev yaptı.

  1. 19.2.2019 18:33
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