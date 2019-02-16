Elçiliklerarası Asya Birliği Badminton Turnuvası sona erdi
16 Şubat 2019, Cumartesi
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Turnuvası sona erdi

Elçiliklerarası Asya Birliği Badminton Turnuvası sona erdi

'daki Badminton Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen Turnuvası tamamlandı.

Türkiye Badminton Federasyonu ve Büyükelçiliği işbirliğinde organize edilen turnuvası coşkulu bir tören ile sona erdi.

Turnuvada; Endonezya, Singapur, Filipin, Vietnam, Tayland ve , elçilik çalışanları ve aileleri madalya mücadelesi verdi.
Açılış törenine Dış İşleri Bakanlığı Temsilcisi Niyazi Evren Akyol, Başkanı ve Vietnam Büyükelçisi katıldı.

Başkan Özmekik'in tunuvaya katılan tüm ülkelere başarılar dilemesi ile müsabakalar başladı.

Kazanan takımlara madalya ve kupalarını, Badminton Federasyon Başkanı Murat Özmekik, , Brunei Büyükelçisi H. E. Mr. Shafiee Kassim, Malezya Büyükelçisi H. E. Mr. Abd Razak Abdul Wahab, Singapur Büyüleçisi H. E. Mr. Jonathan Tow ve Vietnam Büyüelçisi H. E. Mr. Tran Quang Tuyen takdim etti.

Ödül töreni sonrasında, TBF Başkanı Murat Özmekik ve Genel Sekreter Hayati Kısacık, Asya Birliği Büyükelçilerine Türkiye Milli Takım forması ve plaket hediye etti.

  1. 16.2.2019 22:25
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