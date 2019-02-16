Elçiliklerarası Asya Birliği Badminton Turnuvası sona erdi
Ankara'daki Badminton Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen Elçiliklerarası Asya Birliği Badminton Turnuvası tamamlandı.
Türkiye Badminton Federasyonu ve Malezya Büyükelçiliği işbirliğinde organize edilen Elçiliklerarası Asya Birliği Badminton turnuvası coşkulu bir tören ile sona erdi.
Turnuvada; Endonezya, Singapur, Filipin, Vietnam, Tayland ve Brunei Büyükelçileri, elçilik çalışanları ve aileleri madalya mücadelesi verdi.
Açılış törenine Dış İşleri Bakanlığı Temsilcisi Niyazi Evren Akyol, Türkiye Badminton Federasyon Başkanı Murat Özmekik ve Vietnam Büyükelçisi Tran Quang Tuyen katıldı.
Başkan Özmekik'in tunuvaya katılan tüm ülkelere başarılar dilemesi ile müsabakalar başladı.
Kazanan takımlara madalya ve kupalarını, Badminton Federasyon Başkanı Murat Özmekik, Genel Sekreter Hayati Kısacık, Brunei Büyükelçisi H. E. Mr. Shafiee Kassim, Malezya Büyükelçisi H. E. Mr. Abd Razak Abdul Wahab, Singapur Büyüleçisi H. E. Mr. Jonathan Tow ve Vietnam Büyüelçisi H. E. Mr. Tran Quang Tuyen takdim etti.
Ödül töreni sonrasında, TBF Başkanı Murat Özmekik ve Genel Sekreter Hayati Kısacık, Asya Birliği Büyükelçilerine Türkiye Milli Takım forması ve plaket hediye etti.
- 16.2.2019 22:25
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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