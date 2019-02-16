6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 4'üncü gün tamamlandı
6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın 4'üncü gününde Türk sporcular 7 madalya kazandı.
Antalya'da 51 ülkeden 1615 sporcunun mücadele ettiği ve yarın sona erecek olan 6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 4'üncü gün müsabakaları yapıldı. 4'üncü günde büyük erkeklerde 3 sıklette, büyük kadınlarda ise tüm sıkletlerde karşılaşmalar yapılırken, Türk sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.
Bu sonuçlarla Türk taekwondocular müsabaka dalında 87 madalya elde etti. Türk sporcular, büyükler kategorisinde 1'i altın, 2'si gümüş ve 5'i bronz olmaz üzere 8, gençler kategorisinde 7'si altın, 13'ü gümüş ve 18'i bronz olmak üzere 38, yıldızlar kategorisinde ise 11'i altın, 12'si gümüş ve 18'i bronz olmak üzere 41 madalya kazandı.
6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın son gününde pumse müsabakaları yapılacak.
- 16.2.2019 22:27
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 4'üncü gün tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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