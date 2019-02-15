Oryantiring İl Birinciliği sona erdi
2018-2019 Yılı Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Oryantiring İl Birinciliği müsabakaları dün yapılan müsabakalarla tamamlandı.
Talas Gazi Yusuf Turgay Parkında yapılan müsabakalarda 50 okuldan 244 sporcu mücadele etti.
Harita yardımı ile yön bulmayı içeren zamana karşı yapılan bir spor olan Oryantiring müsabakalarında sporcular oldukça zor olan parkurda hedef bulabilmek için kıyasıya yarıştılar.
Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları müsabaka sonunda düzenlenen madalya töreninde verildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakada dereceye giren takımları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
- 15.2.2019 18:25
-
Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
-
Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
-
İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Oryantiring İl Birinciliği sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.