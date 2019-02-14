Türk tekvandoculardan 26 madalya
14 Şubat 2019, Perşembe
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Türk tekvandoculardan 26 madalya

'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın ikinci gününde, Türk sporcular 26 madalya kazandı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen turnuvaya, 51 ülkeden bin 615 sporcu katılıyor.

Turnuvanın ikinci gününde genç erkeklerde 10, genç kızlarda ise 5 sıklette müsabakalar yapıldı. Türk tekvandocular, 5'i altın, 8'i gümüş ve 13'ü bronz olmak üzere toplam 26 madalya elde etti.

Turnuvanın üçüncü gününde yarın, genç kızlar ve büyük erkeklerde 5'er sıklette müsabakalar yapılacak.

Organizasyon, 16 Şubat'ta sona erecek.

  1. 14.2.2019 23:12
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