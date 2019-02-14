Türk tekvandoculardan 26 madalya
Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın ikinci gününde, Türk sporcular 26 madalya kazandı.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen turnuvaya, 51 ülkeden bin 615 sporcu katılıyor.
Turnuvanın ikinci gününde genç erkeklerde 10, genç kızlarda ise 5 sıklette müsabakalar yapıldı. Türk tekvandocular, 5'i altın, 8'i gümüş ve 13'ü bronz olmak üzere toplam 26 madalya elde etti.
Turnuvanın üçüncü gününde yarın, genç kızlar ve büyük erkeklerde 5'er sıklette müsabakalar yapılacak.
Organizasyon, 16 Şubat'ta sona erecek.
- 14.2.2019 23:12
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
FB Ayew bu para etmez kulübü Çin kulübü ile anlaşıp FB nin satın alma opsiyonunu kullanmasınımı istiyor acaba ?
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
faruk sat sat sat, gönder gitsin
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Galatasaray - Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 2
Yorum
CYT Hadi benfica...yenin sunlari
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