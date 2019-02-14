Kuşadası Belediyespor’dan taekwondoda gümüş madalya
Kuşadası Belediyespor Taekwondo Takımı Antalya’da düzenlenen turnuvalardan gümüş madalya ile döndü.
7-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen 4. Dünya Başkanlık Kupası'na 4 sporcu ile, 13-17 Şubat tarihleri arasında yapılan 6. Uluslararası Turkish Open Turnuvası'na 7 sporcu ile katılan Belediyespor, Turkish Open Turnuvası'nda yıldız bayanlar kategorisinde 59 kiloda Buse Naz Ünlü ile gümüş madalya kazandı. Müsabakalar boyunca sporculara Taekwondo Eğitmeni Memduh Babat'a Kuşadası Belediyesi Diyetisyeni Dr. Aysen Arıcan Öz ve psikolog Candan Atak eşlik etti.
- 14.2.2019 23:11
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
FB Ayew bu para etmez kulübü Çin kulübü ile anlaşıp FB nin satın alma opsiyonunu kullanmasınımı istiyor acaba ?
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
faruk sat sat sat, gönder gitsin
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Galatasaray - Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 2
Yorum
CYT Hadi benfica...yenin sunlari
Kuşadası Belediyespor’dan taekwondoda gümüş madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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