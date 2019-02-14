Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası
15 Şubat 2019, Cuma
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Atıcılık: Havalı ve Kupası

Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası

, tarihlerinde 'da yapılacak 'nın hazırlıklarını sürdürüyor.

Atıcılık Milli Takımı, 'da tarihlerinde düzenlenecek Havalı ve Kupası'nın hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'nde antrenörler Abdurrahman Akgün ile İlknur Yılmaz'ın gözetiminde yapılan kampta sporcular , Şevval İlayda Tarhan, Murat Kılıç ve Ömer Akgün yer alıyor.

Federasyon başkanı Ufuk Arman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli sporcuların Hindistan'dan güzel sonuçlarla döneceğine inandığını söyledi.

Hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almak olduğunu vurgulayan Arman, tüm sporcuların bu amaç için emek verdiğine vurgu yaptı.

Organizasyon öncesi Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılan kampın sporcuların alacağı sonuçlara olumlu yansımasını beklediklerini dile getiren Arman, "Eryaman TOHM'un bütün imkanlarından yararlanma imkanı buluyoruz çünkü merkezin fiziki kapasitesi bu tür çalışmalar için çok yeterli. Sporcularımızın kamptaki performans düzeyi 'ndan iyi sonuçlar alarak döneceğimizin sinyallerini veriyor." diyerek sözlerini tamamladı.

  1. 14.2.2019 14:21
  2. Güncelleme: 15.2.2019 09:34
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