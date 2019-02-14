Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası
Milli takım, 20-28 Şubat tarihlerinde Hindistan'da yapılacak Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdürüyor.
Atıcılık Milli Takımı, Hindistan'da 20-28 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nın hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde antrenörler Abdurrahman Akgün ile İlknur Yılmaz'ın gözetiminde yapılan kampta sporcular Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan, Murat Kılıç ve Ömer Akgün yer alıyor.
Federasyon başkanı Ufuk Arman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli sporcuların Hindistan'dan güzel sonuçlarla döneceğine inandığını söyledi.
Hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almak olduğunu vurgulayan Arman, tüm sporcuların bu amaç için emek verdiğine vurgu yaptı.
Organizasyon öncesi Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılan kampın sporcuların alacağı sonuçlara olumlu yansımasını beklediklerini dile getiren Arman, "Eryaman TOHM'un bütün imkanlarından yararlanma imkanı buluyoruz çünkü merkezin fiziki kapasitesi bu tür çalışmalar için çok yeterli. Sporcularımızın kamptaki performans düzeyi Dünya Kupası'ndan iyi sonuçlar alarak döneceğimizin sinyallerini veriyor." diyerek sözlerini tamamladı.
- 14.2.2019 14:21
- Güncelleme: 15.2.2019 09:34
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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