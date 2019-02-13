EYOF 2019'da ilk galibiyetimizi aldık

Karışık Curling Milli Takımı, günün ilk maçında Çek Cumhuriyeti'ne 10-4 mağlup olurken, ikinci maçında ise Avusturya'yı 8-2 yendi. EYOF 2019'daki ilk galibiyetini alan Curling Milli Takımı, gruptan çıkamadı.

Alp disiplini kızlar büyük slalomda Peri Tüfekçi 59'uncu, Mina Baştan 60'ıncı, Fulya Yücel 62'nci ve Yael Sadioğlu 67'nci oldu.

Artistik buz pateni kısa programda Güzide Irmak Bayır 25'inci olarak serbest programa kalamazken, erkeklerde 9'uncu olan Alp Eren Özkan yarın serbest programda yarışmaya hak kazandı.

Biatlon erkekler 12,5 kilometre bireysel yarışında Abdurrahim Duman 59'uncu, Harun Şenaslan 73'üncü, Cihan Kartal 77'nci ve Eyüp Arslan ise 85'inci olurken, kızlar 10 kilometrede Zeynep Durlanık 55'inci, Mine Kılıç 69'uncu, Kübra Canlı 72'nci ve Lavin Ören 73'üncü sırada yer aldı.

Türk sporcular yarın da artistik buz pateni, Alp disiplini ve kayaklı koşu branşlarında mücadele edecek.