Dünya onu konuşuyor! 7 yaşında ama 100 metreyi 13 saniyede koşuyor
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Dünya 'ı konuşuyor! 7 yaşında ama 100 metreyi 13 saniyede koşuyor

Dünya Rudolph Ingram'ı konuşuyor! 7 yaşında ama 100 metreyi 13 saniyede koşuyor

'li Rudolph '' Ingram süper hızıyla beraber yarıştığı rakiplerine açık ara fark atıyor. Oldukça hızlı olan , rekorları alt üst ederken rakiplerinin de başını döndürüyor. Ingram'ın sosyal medyada paylaştığı yarış ve antrenman görüntüleri binlerce kişi tarafından takip ediliyor. 7 yaşındaki Rudolph 'Blaze' Ingram, geleceğin Bolt'u olarak nitelendiriliyor.

'de 7 yaşındaki Rudolph '' Ingram'ın hesabını görenler gözlerine inanamıyor. Profesyonel olarak Amerikan futbolu oynayan ve atletizmle de ilgilenen 7 yaşındaki çocuğun 100 metreyi 13.48 saniyede koştuğu görüntüler sosyal medyada olay oldu.

7 yaşındaki Rudolph, 2009'da 9.58'le dünya rekoru kıran ile kıyaslanıyor. Küçük çocuğun geleceğin Bolt'u olduğu ve ilerde ünlü atletin rekorunu geçeceği iddia ediliyor. Başarısı firmalar tarafından da keşfedilen çocuk, reklamlarda rol almaya da başladı. 5 yaşından beri düzenli spor yaptığını söyleyen Rudolph'un henüz çocuk yaşta sıkı karın kaslarına sahip olması da görenleri şaşkına çeviriyor.

Sosyal medyada kısa sürede fenomen olan minik sporcunun 'daki takipçi sayısı 310 bini geçti.

  1. 13.2.2019 17:16
  2. Güncelleme: 13.2.2019 17:32
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