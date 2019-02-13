Dünya Rudolph Ingram'ı konuşuyor! 7 yaşında ama 100 metreyi 13 saniyede koşuyor
ABD'li Rudolph 'Blaze' Ingram süper hızıyla beraber yarıştığı rakiplerine açık ara fark atıyor. Oldukça hızlı olan Rudolph Ingram, rekorları alt üst ederken rakiplerinin de başını döndürüyor. Ingram'ın sosyal medyada paylaştığı yarış ve antrenman görüntüleri binlerce kişi tarafından takip ediliyor. 7 yaşındaki Rudolph 'Blaze' Ingram, geleceğin Bolt'u olarak nitelendiriliyor.
ABD'de 7 yaşındaki Rudolph 'Blaze' Ingram'ın sosyal medya hesabını görenler gözlerine inanamıyor. Profesyonel olarak Amerikan futbolu oynayan ve atletizmle de ilgilenen 7 yaşındaki çocuğun 100 metreyi 13.48 saniyede koştuğu görüntüler sosyal medyada olay oldu.
7 yaşındaki Rudolph, 2009'da 9.58'le dünya rekoru kıran Usain Bolt ile kıyaslanıyor. Küçük çocuğun geleceğin Bolt'u olduğu ve ilerde ünlü atletin rekorunu geçeceği iddia ediliyor. Başarısı firmalar tarafından da keşfedilen çocuk, reklamlarda rol almaya da başladı. 5 yaşından beri düzenli spor yaptığını söyleyen Rudolph'un henüz çocuk yaşta sıkı karın kaslarına sahip olması da görenleri şaşkına çeviriyor.
Sosyal medyada kısa sürede fenomen olan minik sporcunun Instagram'daki takipçi sayısı 310 bini geçti.
100 metreyi 13.48 saniyede koşan 7 yaşındaki Rudolph Ingram, geleceğin Usain Bolt'u olarak görülüyor. pic.twitter.com/oYCD9TZozX— Fotomaç TV (@Fotomac_TV) February 13, 2019
- 13.2.2019 17:16
- Güncelleme: 13.2.2019 17:32
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
Dünya Rudolph Ingram'ı konuşuyor! 7 yaşında ama 100 metreyi 13 saniyede koşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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