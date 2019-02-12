Avrupa Şampiyonu genç bayan karateciye coşkulu karşılama
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Avrupa Şampiyonu genç bayan karateciye coşkulu karşılama

Avrupa Şampiyonu genç bayan karateciye coşkulu karşılama

’nın Aalborg şehrinde 8-10 Şubat tarihleri arasında yapılan şampiyonada genç bayanlar ferdi kata dalında ikinci kez Avrupa şampiyonu olan sporcusu Trabzon’a gelişinde coşkuyla karşılandı.

Başarılı sporcuyu, antrenörü Hasan Kılıç ile milli takım antrenörü ve Trabzon Karate İl Temsilcisi Muharrem Ali Cora'yı 'nda Kulüp Başkanı Nihat Demir, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Cemalettin Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, ailesi ve arkadaşları karşıladı.

, geçen yıl 'nın Sochi kentinde düzenlenen 45. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ilk kez katıldığı turnuvada şampiyon olmuştu.

  1. 12.2.2019 11:35
  2. Güncelleme: 12.2.2019 12:11
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