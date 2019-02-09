Tokat’ta 400 öğrenci mat etmek için yarıştı
Tokat’ta, okullar arası düzenlenen satranç turnuvasında 400 öğrenci yarıştı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü faaliyet programında yer alan okul sporları Tokat satranç il birinciliği yarışmasına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İl ve ilçelerdeki okullardan 78 takımda 400 öğrenci yarışmaya katıldı. Minikler, küçükler olmak üzere 2 farklı kategoride yapılan yarışmalarda öğrenciler heyecanlı anlar yaşadı. İki gün süre ile devam edecek olan turnuvada dereceye girenlere kupa ile çeşitli hediyeler takdim edilecek.
ÖĞRENCİLER TURNUVADAN DERS ÇIKARDI
Bir buçuk yıldır satranç oynadığını ifade den 10 yaşındaki Salih Efe Araz, "Satranç oynarken çok eğleniyorum. Bu yarışmada derece hedefim yok ama seneye mutlaka derece yapacağıma inanıyorum" dedi. Eymen Özyar ise satrancın hem yenilmeyi hem de kazanmayı öğrettiğini ifade ederek, "Burada mücadele ediyoruz. Satranç oynamayı seviyorum" diye konuştu.
Turnuvanın başhakemi Ali Üregen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen yarışmalarda Satranç İl Temsilciğinin hakem desteğini verdiğini ifade ederek, "Turnuvamıza katılım oldukça yoğun oldu. Çocuklar okullarda yaptıkları çalışmaları burada turnuvada değerlendiriyorlar. Bu etkinliğe severek isteyerek geliyorlar. Biz de onları burada ağırlamaktan mutluyuz" dedi.
- 9.2.2019 19:12
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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