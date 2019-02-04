Miniklerin kuşak heyecanı
04 Şubat 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Miniklerin kuşak heyecanı

Miniklerin kuşak heyecanı

’de bulunan Arı Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü dalında 2019 yılının ilk kuşak sınavını yaptı.

Çocuklarının hünerlerini görmeyi bekleyen velilerin de bulunduğu salonda sınav öncesinde konuşan Kulüp Başkanı Nurhan Arı, "Her geçen gün endüstrileşen, ticari bir oyun haline gelen sporda, saygılı, erdemli, dopingden, hileden uzak sporcular yetiştirmek önemlidir. Kulübümüzün sporcuları bizler gibi iyilik yolunda çalışmalar yapan birer gönüllü neferlerdir. Sadece başarı odaklı sporcular yetiştirmek yerine öncelikle fair play ruhunu gerçek manada özümsemiş ve bunu hayat felsefesi haline getirmiş erdemli sporcular yetiştirmek herkesin boynunun borcudur. Bu konuda antrenörlere, ebeveynlere, medya kuruluşlarına, ilgili kurum ve kuruluşlara önemli görevler düşmektedir" dedi.

  1. 4.2.2019 19:36
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Miniklerin kuşak heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN