Miniklerin kuşak heyecanı
Eskişehir’de bulunan Arı Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü tekvando dalında 2019 yılının ilk kuşak sınavını yaptı.
Çocuklarının hünerlerini görmeyi bekleyen velilerin de bulunduğu salonda sınav öncesinde konuşan Kulüp Başkanı Nurhan Arı, "Her geçen gün endüstrileşen, ticari bir oyun haline gelen sporda, saygılı, erdemli, dopingden, hileden uzak sporcular yetiştirmek önemlidir. Kulübümüzün sporcuları bizler gibi iyilik yolunda çalışmalar yapan birer gönüllü neferlerdir. Sadece başarı odaklı sporcular yetiştirmek yerine öncelikle fair play ruhunu gerçek manada özümsemiş ve bunu hayat felsefesi haline getirmiş erdemli sporcular yetiştirmek herkesin boynunun borcudur. Bu konuda antrenörlere, ebeveynlere, medya kuruluşlarına, ilgili kurum ve kuruluşlara önemli görevler düşmektedir" dedi.
- 4.2.2019 19:36
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'Moral kazandık'
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karakartal Gidecek ve alınacak oyubncular var bunlar olursa seneye şampiyon olabiliriz
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Beşiktaş Kagawa ile çok farklı!
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cascan Evet Kagava iyi kumaş ama dün BJK mız iyi oynamadı.Şansımız Antalyanın gol atamamasıydı.Takım oyunu hala yok.kopuk kopuğuz
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Teknik direktör Turgut Uçar vefat etti
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rasko baba allah rahet etsın mekanı cennet olsun
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