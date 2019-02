A Spor 2019'a birinci başladı!

Kantar Media Ocak ayı ölçümlerine göre belirlenen sıralamada A Spor, zirvedeki yerini bu ay da koruyarak bir kez daha Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı oldu.

Hızlı, doğru ve tarafsız yayın politikasını ilke haline getiren A Spor, spor haberciliğinde çığır açmaya devam ediyor.

Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana, spor medyasına yön veren A Spor, 38 aydır zirvede.

İlkeli yayınları ile spor haberciliğine eşik atlatan A Spor, Türkiye'de spor yayıncılığının referans kanalı olmaya devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının heyecanı, Süper Lig ve dünya liglerinden özet görüntülerin yanı sıra, duayen yorumcuların analizlerinin yer aldığı lig özel programları, stadyum atmosferinin an be an yaşandığı canlı yayınlar ile futbol severler futbolun tüm heyecanını A Spor'da yaşamaya devam ediyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI A SPOR'DA DEVAM EDİYOR!

Türkiye'nin dört bir yanından tüm lig takımlarının ortak heyecanı Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu olan A Spor, Ocak ayında oynanan son 16 turu karşılaşmalarını naklen ve şifresiz ekranlara getirdi. Çeyrek final takımlarının belli olduğu heyecanlı müsabakalar ile kupa özel yayınları ekrana gelirken; A Spor, Ziraat Türkiye Kupası heyecanını futbolseverlere yaşatmaya devam ediyor.

ARA TRANSFER DÖNEMİ A SPOR'DA İZLENDİ!

Transfer gelişmelerini sporseverler A Spor'da izlemeye ara transfer döneminde de devam etti. Fenomen haline gelen transfer dönemi yayınları ile A Spor, futbolseverlerin en fazla takip ettiği spor kanalı oldu.

Çarpıcı transfer gelişmelerini en sıcak haliyle ve duayen yorumcuların yorumlarıyla ekranlarına getiren A Spor; canlı bağlantıları, sıcak gelişmeleri ve son dakika transfer haberlerini izleyicileriyle buluşturmayı sürdürürken, özel görüntüleri ile spor medyasına yön vermeye devam etti.