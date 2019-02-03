ABD’ye dev gelir
ABD'nin en çok izlenen organizasyonu Amerikan Futbol Ligi'nin finalinde, gece 02.30'da LA Rams ile New England Patriots karşılaşacak.
ABD'nin en çok izlenen organizasyonu Amerikan Futbol Ligi'nin finalinde, gece 02.30'da LA Rams ile New England Patriots karşılaşacak. İzleyici sayısının 180 milyonu aşacağı Super Bowl'un, 15 milyar dolarlık gelir sağlaması bekleniyor.
- 3.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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