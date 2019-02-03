ABD’ye dev gelir – Fotomaç – 03 Şubat 2019
03 Şubat 2019, Pazar
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’ye dev gelir

ABD’ye dev gelir

'nin en çok izlenen organizasyonu 'nin finalinde, gece 02.30'da LA Rams ile New karşılaşacak.

'nin en çok izlenen organizasyonu 'nin finalinde, gece 02.30'da LA Rams ile New karşılaşacak. İzleyici sayısının 180 milyonu aşacağı 'un, 15 milyar dolarlık gelir sağlaması bekleniyor.

  1. 3.2.2019
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