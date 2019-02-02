4. Ilgaz Dağı Geleneksel Kızak Yarışları sona erdi

Kastamonu Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda gerçekleştirilen yarışlara 10 ilden 75 sporcu katıldı. Yarışların sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni yapıldı. Ödül törenine katılan Vali Yaşar Karadeniz, Ilgaz'ın Anadolu'nun önemli bir değeri olduğunu belirterek, kızak yarışlarını Ilgaz'da gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.



Karadeniz, "Ilgaz, gerçekten Kastamonu'nun gurur kaynağı, turizm kaynaklarından biri, Anadolu'muzun ortak bir değeridir. Ilgaz, her geçen gün Türkiye'de daha fazla tanınmakta. Her geçen yıl bir öncekine göre daha fazla misafir ağırlamakta. Bu da burayla ilgili yeni planları ortaya koymamız mesajını veriyor" dedi.



AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise, geleneksel yarışlara olan ilginin kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Bu etkinlik çok fazla ilgi görüyor. Çok sayıda insan bu etkinliğe katılmak için gelmiş" diye konuştu.



Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş da, Ilgaz'ın şiirlere, türkülere konu olduğunu hatırlatarak, "Yıllardır hem geleneğimizi hem kültürümüzü hem de sporumuzu sürdüren Kastamonulular olarak bugün de geleneksel kızak yarışlarımızı yaptık. İlgi çok güzel. Şehir dışından gelen sporcu ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ise, 600 yıllık bir tarihi olan yarışların çok güzel geçtiğini söyledi.

Federasyon olarak 600 yıllık geçmişi olan kızak yarışlarını yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Kazancı, "600 yıllık bir tarihi olan geleneksel sporumuzun bu sene dördüncüsünü başkanımız önderliğinde tamamladık. İnşallah bu yarışlar yüzyıllarca devam eder. Gençlerimiz de inşallah bize ait bu kültürü sürdürür" şeklinde konuştu.



Yarışları erkeklerde büyükler kategorisinde Zafer Çetin, gençlerde Alperen Başkal, yıldızlarda Batuhan Şen ilk sırada tamamladı.

Kadınlarda ise büyükler kategorisinde Rabia Özpınar, gençlerde Duru Kılıççıoğlu, yıldızlarda ise Ceyda Ilgın Altuntaş birinciliği elde etti.

Erzurum kızağında da büyüklerde Oğuzhan Şimşek, gençlerde Murat Aksakallı, yıldızlarda Yunus Yıldırım birinci oldu.



Yarışçılara protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından Federasyon Başkanı Hakan Kazancı ile Belediye Başkanı Tahsin Babaş, katılımcılara plaket takdim etti.



Öte yandan yarışlar devam ettiği sırada Federasyon Başkanı Hakan Kazancı ile Belediye Başkanı Tahsin Babaş, bir süre kızaklara bindi. Yarışların sonunda sporcular, Türk Bayrağı ve Federasyon Bayrağını dalgalandırarak gösteri amaçlı kızakla kaydı.