Satrançta Türkiye Kupası heyecanı başladı
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen Türkiye Kupası, Antalya'da başladı.
Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen şampiyonada, 67 ilden 26'sı unvanlı, 310 sporcu mücadele edecek. Mert Yılmazyerli, Ege Köksal, Ufuk Sezen Arat gibi birçok usta sporcu, kupa mücadelesinde 11 tur boyunca şampiyon olabilmek için hamle yapacak.
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonaları'nı tamamladıklarını belirterek, Türkiye Kupası mücadelelerine katılan sporculara başarılar diledi.
Şampiyona, 3 Şubat'ta sona erecek.
- 28.1.2019 20:04
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Satrançta Türkiye Kupası heyecanı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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