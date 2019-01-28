Satrançta Türkiye Kupası heyecanı başladı
28 Ocak 2019, Pazartesi
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Satrançta Kupası heyecanı başladı

Satrançta Türkiye Kupası heyecanı başladı

Satranç Federasyonu () tarafından düzenlenen Türkiye Kupası, 'da başladı.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen şampiyonada, 67 ilden 26'sı unvanlı, 310 sporcu mücadele edecek. Mert Yılmazyerli, Ege Köksal, Ufuk Sezen Arat gibi birçok usta sporcu, kupa mücadelesinde 11 tur boyunca şampiyon olabilmek için hamle yapacak.
Satranç Federasyonu () Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonaları'nı tamamladıklarını belirterek, Türkiye Kupası mücadelelerine katılan sporculara başarılar diledi.
Şampiyona, 3 Şubat'ta sona erecek.

  1. 28.1.2019 20:04
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