Karatede bir altın iki bronz madalya
27 Ocak 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Karatede bir altın iki

Karatede bir altın iki bronz madalya

Karate 1 'de 'nın başkenti Paris'te düzenlenen sezonun ilk ayağında , bir altın, iki kazandı.

Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 7 etap üzerinden organize edilecek Karate 1 'de sezonun ilk etabı 'da yapıldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren müsabakalar arasında yer alan Karate 1 Premier Lig'in Paris etabında 82 ülkeden 776 karateci mücadele etti.

Geçen yılı Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olarak kapatan Arapoğlu, sezona altın madalyayla başladı. Kadınlar kumite 50 kilo finalinde Japon Miho Miyahara'yı 6-0 yenen Serap, şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlar kumite 61 kiloda üçüncülük maçına çıkan , karşılaştığı İranlı Rozita Alipourkeshka'nın diskalifiye olmasıyla organizasyonu ile noktaladı.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran'dan oluşan Erkek Kata ise Fransa'yı mağlup ederek üçüncülük kupasının sahibi oldu.

  1. 28.1.2019 02:11
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karatede bir altın iki bronz madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN