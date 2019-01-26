Satranç turnuvasında dede-torun karşılaştı
26 Ocak 2019, Cumartesi
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turnuvasında dede-torun karşılaştı

Satranç turnuvasında dede-torun karşılaştı

Ağrı Valisi Süleyman Elban tarafından başlatılan turnuvasının ilk gününde dede (72) ile torunu (12) karşı karşıya geldi. Dede, ilk tur karşılaşmasında torununu yendi.

Ağrı Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvası, Vali ve Belediye Başkanı Süleyman Elban tarafından başlatıldı. 140 sporcunun katıldığı müsabakaların açılış gününde dede ve torunu karşı karşıya geldi.

Emekli imam , 7'nci sınıf öğrencisi torunu ile ilk turda karşılaştı. Davetlilerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmayı Vali Süleyman Elban da izledi. Daha önce Antalya'da yapılan müsabakada Ağrı'yı temsil eden torununu yenen dedeye Vali Elban, "Geçmişte satranç oynadınız mı?" diye sordu. Dede Polat da "Biz geçmişte karton kutular üzerinde renkli kağıtlarla bu oyunu oynardık" cevabını verdi. Turnuvanın en yaşlı ismi olan Zeki Polat, gençlerin kendisini gördüklerinde "Biz bunu kolay yeneriz" düşüncesiyle maça başladıklarını ancak hepsini mağlup ettiğini anlattı.



  1. 26.1.2019 13:38
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