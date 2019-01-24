Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 4. gün tamamlandı
24 Ocak 2019, Perşembe
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'nda 4. gün tamamlandı

Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 4. gün tamamlandı

'nın dördüncü gün mücadeleleri tamamlandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Konya ve Kongre Merkezi'nde 590'ı kadın toplam bin 568 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde, erkeklerde 68 ve 87, kadınlarda ise 57 ve 67 kilo mücadeleleri yapıldı.

Dördüncü gün karşılaşmaları sonunda dereceye giren sporcular şunlar:

ERKEKLER

68 kilo:

1- Hakan Kavurat (Tokat Niksar Belediyesi Spor Kulübü)

2- Kutay Çekem (Ankara İlbank Spor Kulübü)

3- Hasan Buğra Eröz (Ankara Adliye Spor Kulübü)

87 kilo:

1- Sergen Curabaz ( Spor Kulübü)

2- Muhammet Talha Sarı (Ankara Ulaştırma Spor Kulübü)

3- Ahmet Anıl Afacan ( Spor Kulübü)

KADINLAR

57 kilo:

1- Gülse Polat (Adana Çetin Topçuoğlu Spor Kulübü)

2- Dilara Aleyna Çelik (Düzce Mert Asya Spor Kulübü)

3- Gülsüm Gültekin ( Spor Külübü)

67 kilo:

1- Şeyma Nur Söğüt (Ankara EGO Spor Kulübü)

2- Nazlı Hilal Özbek (Burdur Folklor Araştırma Spor Kulübü)

3- Simge Erensayın (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek müsabakaların ardından sona erecek.

  1. 24.1.2019 22:53
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