Adıyaman’da kano sporu yaygınlaştırılacak
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Adıyaman’da kano sporu yaygınlaştırılacak

Adıyaman’da kano sporu yaygınlaştırılacak

Başkanı beraberindeki heyet ile birlikte Gazihandede Su Sporları Merkezinde incelemede bulunarak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleşi makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Başkanı , Genel Sekreter Emrah Beşe İl Müdürü ile birlikte Adıyaman'da kano sporunun başlatılması, gelişmesi, tabana yayılması ve kano faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla ziyaret ederek burada antrenman yapan sporcularla bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman'da kano spor faaliyetlerini yaygınlaştırılması adına Federasyon Başkanı Alper Cavit Kabakçı ile görüştüklerini söyledi.

Adıyaman'ın gelecekte Kano Spor faaliyetlerinin merkezi haline geleceğini belirten İl Müdürü Fikret Keleş, "İlimiz üç tarafı Atatürk Barajı Göl sularıyla çevrili ve harika bir su sporları merkezine sahibiz. Şu anda Kürek takımımız ile birlikte yüzme sporcularımız bu tesisten faydalanıyor. Ancak gelecekte ilimizde Kano sporunun da yaygınlaştırılması için Federasyon başkanımızla görüştük ve tesiste incelemeler yaptık. Ben ilimize ziyaretlerinden dolayı Federasyon Başkanımız Alper Cavit Kabakçı ve Genel Sekreterimiz Emrah Beşe'ye teşekkür ederim. Umarım Kano sporu ile ilgili çalışmalarımız çok yakın bir zamanda başlar" diye konuştu.

  1. 21.1.2019 19:04
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