Adıyaman’da kano sporu yaygınlaştırılacak

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Genel Sekreter Emrah Beşe İl Müdürü Fikret Keleş ile birlikte Adıyaman'da kano sporunun başlatılması, gelişmesi, tabana yayılması ve kano faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Gazihandede Su Sporları Merkezini ziyaret ederek burada antrenman yapan sporcularla bir araya geldi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman'da kano spor faaliyetlerini yaygınlaştırılması adına Federasyon Başkanı Alper Cavit Kabakçı ile görüştüklerini söyledi.



Adıyaman'ın gelecekte Kano Spor faaliyetlerinin merkezi haline geleceğini belirten İl Müdürü Fikret Keleş, "İlimiz üç tarafı Atatürk Barajı Göl sularıyla çevrili ve harika bir su sporları merkezine sahibiz. Şu anda Kürek takımımız ile birlikte yüzme sporcularımız bu tesisten faydalanıyor. Ancak gelecekte ilimizde Kano sporunun da yaygınlaştırılması için Federasyon başkanımızla görüştük ve tesiste incelemeler yaptık. Ben ilimize ziyaretlerinden dolayı Federasyon Başkanımız Alper Cavit Kabakçı ve Genel Sekreterimiz Emrah Beşe'ye teşekkür ederim. Umarım Kano sporu ile ilgili çalışmalarımız çok yakın bir zamanda başlar" diye konuştu.