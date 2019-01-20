Salsa Ligi 2. Etap yarışması Antalya'da yapıldı

Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü tarafından Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 500 dans sporcusu katıldı.

Yarışmada, yetişkinlerde Emek Yeter-Büşra Yeter, solo kadınlarda Gülden Melek, solo erkeklerde Murat Duman, çift şovda Mustafa Güzelal-Laura Yılmaz, solo yıldız erkeklerde Ege Şen, solo yıldız kadınlarda Güneş Tekin ve gruplarda FHC Show Team ilk sırayı elde etti.

COŞKUN: "DANSSEVERLER UNUTULMAZ ANLAR YAŞADI"

Organizasyon sorumlusu antrenör Fatih Haktan Coşkun, yaptığı açıklamada, yarışmayı 10 yıl aradan sonra tekrar Antalya'da düzenlemekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Şampiyonada, Türkiye'nin değişik illerinden gelen 500 sporcunun farklı kategorilerde hünerlerini sergilediğini kaydeden Coşkun, "Yarışma, halka açık ve ücretsiz sunuldu. Antalyalı dansseverler unutulmaz anlar yaşadı." diye konuştu.

Coşkun, yılda 6 etap olarak düzenledikleri yarışmalar sonunda kategorilerinde en çok puanı toplayan sporcuların, yurt dışında Türkiye'yi temsil etme hakkı elde ettiğini aktardı.